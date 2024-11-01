«Великолепный век»: смотреть сериал бесплатно онлайн

Сегодня, 09:17 Автор: Андрей Моисеев

В турецком сериале «Великолепный век» зритель окунется в атмосферу жизни Османской империи в период правления султана Сулеймана Великолепного. В центре сюжета — отношения султана со славянской рабыней Александрой.

Сколько сезонов и серий в сериале «Великолепный век»

Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Show TV 5 января 2011 года. Заключительная серия первого сезона вышла 22 июня. Всего за один сезон было показано 24 серии.

В России дебютный сезон сериала «Великолепный век» впервые показали на телеканале «Домашний» в январе 2012 года. Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального. В турецкой версии 139 серий (4 сезона), в русской — 155 (5 сезонов).

Смотреть онлайн на телеканале «Домашний»:

16 ноября — 133-134-я серии

17 ноября — 135-136-я серии

Смотреть бесплатно онлайн все серии: на сайте телеканала «Домашний» можно бесплатно смотреть первые 132 серии картины.

Оригинальное название — Muhtesem Yüzyil.

Жанр — мелодрама, драма, история, военный, биография.

Страна — Турция.

Режиссеры — Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын.

Акткры — Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Нур Феттахолу, Мехмет Гюнсюр, Небахат Чехре, Сельма Эргеч, Окан Ялабык, Селен Озтюрк, Селим Байрактар, Энгин Озтюрк.

Фото: Домашний.

Фото: Show TV.