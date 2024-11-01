HR Новости

Гран-при по фигурному катанию в Москве: смотреть онлайн произвольную программу

Сегодня, 09:42 Автор: Андрей Моисеев




Гран-при по фигурному катанию 2024, Евгений Семененко

Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию проходит в Москве 16-17 ноября 2024 года.

В субботу на лед вышли с короткими программами женщины (13:25 мск), мужчины (15:15) и танцоры на льду (17:00). В воскресенье пройдут произвольные программы у женщин (12:55 мск), мужчин (15:00) и танцоров (17:00).

Смотреть онлайн: прямые трансляции с Гран-при в Москве и лучшие выступления с прошлых этапов можно посмотреть на официальном сайте Первого канала.

После короткой программы лидирует Аделия Петросян, второй стала Дарья Садкова, а замкнула тройку лидеров Ксения Гущина. Среди мужчин первое место занял Евгений Семененко, вторую сумму баллов набрал Марк Кондратюк, третьим стал Григорий Федоров.

Фото: Первый канал.
Читайте также:

  • Фигуристка Петросян назвала самый удобный для себя прыжок
  • Жулин назвал смешной победу 40-летней фигуристки на ЧМ
    •



    Источник: HR Новости







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    Сериалы, которые стоит посмотреть: 10 лучших в 2024 году
    Карта Украины с областями и городами на сегодня
    Гран-при по фигурному катанию в Москве: смотреть онлайн произвольную программу
    «Великолепный век»: смотреть сериал бесплатно онлайн
    «Вегас» — «Вашингтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию
    Курская область (2024): карта боевых действий на сегодня
    «Синяя тюрьма: Блю Лок» 2 сезон: смотреть аниме онлайн
    «Противостояние» (2024): смотреть сериал онлайн
    «Молодежка. Новая смена» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода
    «Слово пацана»: дата выхода 2 сезона, смотреть сериал онлайн


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru