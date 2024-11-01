Гран-при по фигурному катанию в Москве: смотреть онлайн произвольную программу

Сегодня, 09:42 Автор: Андрей Моисеев

Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию проходит в Москве 16-17 ноября 2024 года.

В субботу на лед вышли с короткими программами женщины (13:25 мск), мужчины (15:15) и танцоры на льду (17:00). В воскресенье пройдут произвольные программы у женщин (12:55 мск), мужчин (15:00) и танцоров (17:00).

Смотреть онлайн: прямые трансляции с Гран-при в Москве и лучшие выступления с прошлых этапов можно посмотреть на официальном сайте Первого канала.

После короткой программы лидирует Аделия Петросян, второй стала Дарья Садкова, а замкнула тройку лидеров Ксения Гущина. Среди мужчин первое место занял Евгений Семененко, вторую сумму баллов набрал Марк Кондратюк, третьим стал Григорий Федоров.

Фото: Первый канал.