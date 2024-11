Сериалы, которые стоит посмотреть: 10 лучших в 2024 году Сегодня, 12:12 Автор: Андрей Моисеев









Мы составили топ лучших сериалов ноября 2024 года, опираясь не на мнение кинокритиков, которые часто ставят высокие рейтинги по заказу киностудий и онлайн-кинотеатров, а опираясь на мнение зрителей. Ниже представлен список фильмов и сериалов, которые чаще всего скачивают на одном из популярных торрентов. 10 лучших сериалов 2024 года Российские сериалы: 1. Лихие (про 90-е). 2. Последний богатырь. Наследие (сказка). 3. Трасса (триллер, основан на реальных событиях). 4. Комбинация (про Алену Апину). 5. Комитет (про КГБ). 6. Столыпин (исторический). 7. Триггер (про гениального психолога). 8. Наш спецназ. Ингушетия (про питерский СОБР). 9. Гусар (про Гарика Харламова). 10. ГДР (про шпионов). Многие из представленных сериалов доступны по подписке в онлайн-кинотеатрах. Смотреть их бесплатно онлайн можно, набрав в поиске Яндекса слово «Лордфильм» и название сериала. Зарубежные сериалы: 1. Пингвин / The Penguin (Колин Фаррелл хочет стать боссом мафии). 2. Дом Дракона / House of the Dragon (продолжение Игры престолов). 3. Презумпция невиновности / Presumed Innocent (ремейк фильма с Харрисоном Фордом). 4. Дорогуша / Sweetpea (офисная тихоня слетела с катушек). 5. Сёгун / Shogun (про англичанина в Японии 17 века). 6. Король Талсы / Tulsa King (про мафиози в исполнении Сильвестра Сталлоне). 7. День Шакала / The Day of the Jackal (британская разведчица гоняется за наемным убийцей). 8. Извне / From (обитатели леса пугают по ночам горожан). 9. Каос / Kaos (иронический пересказ древнегреческих мифов). 10. Фоллаут / Fallout (про 2296 год).

Источник: HR Новости