Показать на карте регионы, по которым Украина может ударить ракетами НАТО

В последнее время Украина ведет переговоры со странами НАТО о разрешении бить по России дальнобойным вооружением. Западные страны хотят помочь властям Киева, но опасаются прямого конфликта с РФ.
Ранее поступала информация о попытках атаковать Крым ракетами Storm Shadow. Реактивными системами залпового огня RM-70 Vampire чешского производства наносились удары по Белгороду.
На приведенной карте за условную точку запуска взята линия соприкосновения. В действительности огневые точки могут находится на удалении от линии фронта.
17 ноября. Президент США Джо Байден разрешил Украине бить вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS, сообщает газета New York Times.
Фото: РБК.