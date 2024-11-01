Вчера, 23:29 Автор: Андрей Моисеев





В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю пятеро россиян, а возглавляет его Уэйн Гретцки. Александр Овечкин и Евгений Малкин продолжают свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз».



Всего в первой сотне лучших по набранным очкам за всю историю НХЛ 10 действующих хоккеистов. Лучший бомбардир среди защитников — Рэй Бурк, набравший за карьеру 1579 очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ за всю историю

Статистика на 17 ноября 2024 года.



1. Уэйн Гретцки - 2857 очков (894 шайбы +1963 передачи)

2. Яромир Ягр - 1921 (766+1155)

3. Марк Мессье - 1887 (694+1193)

4. Горди Хоу - 1850 (801+1049)

5. Рон Френсис - 1798 (549+1249)

6. Марсель Дионн - 1771 (731+1040)

7. Стив Айзерман - 1755 (692+1063)

8. Марио Лемье - 1723 (690+1033)

9. Джо Сакик - 1641 (625+1016)

10. Сидни Кросби - 1615 (599+1016)

11. Фил Эспозито - 1590 (717+873)

12. з. Рэй Бурк - 1579 (410+1169)

13. Александр Овечкин - 1570 (863+707)



100 лучших снайперов за всю историю НХЛ



14. Джо Торнтон - 1539 (430+1109)

15. Марк Рекки - 1533 (577+956)

16. з. Пол Коффи - 1531 (396+1135)

17. Стэн Микита - 1467 (541+926)

18. Теему Селянне - 1457 (684+773)

19. Брайан Тротье - 1425 (524+901)

20. Адам Оутс - 1420 (341+1079)

21. Дуг Гилмор - 1414 (450+964)

22. Дэйл Хаверчук - 1409 (518+891)

23. Яри Курри - 1398 (601+797)

24. Люк Робитайл - 1394 (668+726)

25. Бретт Халл - 1391 (741+650)

26. Майк Модано - 1374 (561+813)

27. Джон Бюсик - 1369 (556+813)

28. Брэндан Шэнахэн - 1354 (656+698)

29. Ги Лефлер - 1353 (560+793)

30. Матс Сундин - 1349 (564+785)

31. Дэйв Андрейчук - (640+698)

32. Денис Савар - 1338 (473+865)

33. Майк Гартнер - 1335 (708+627)

34. Пьер Тарджон - 1327 (515+812)

35. Жильбер Перро - 1326 (512+814)

36. Евгений Малкин - 1315 (503+812)

37. Джером Игинла - 1300 (625+675)

38. Патрик Кейн - 1294 (474+820)

39. Алекс Дельвеккио - 1281 (456+825)

40. з. Эл Макиннис - 1274 (340+934)

41. Жан Рателль - 1267 (491+776)

42. Петер Штястны - 1239 (450+789)

43. Анже Копитар - 1232 (424+8087)

44. з. Фил Хаусли - 1232 (338+894)

45. Норм Аллмэн - 1229 (490+739)

46. Жан Беливо - 1219 (507+712)

47. з. Ларри Мерфи - 1217 (288+929)

48. Джереми Реник - 1216 (513+703)

49. Бобби Кларк - 1210 (358+852)

50. Берни Николлс - 1209 (475+734)



50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю



51. Венсан Дамфусс - 1205 (432+773)

52. Дино Сиссарелли - 1200 (608+592)

53. Патрик Марло - 1197 (566+631)

54. Род Бриндамор - 1184 (452+732)

55. Сергей Федоров - 1179 (483+696)

56. Бобби Халл - 1170 (610+560)

57. Даниель Альфредссон - 1157 (444+713)

58. Мишель Гуле - 1153 (548+605)

59. Стивен Стэмкос - 1145 (559+586)

60. з. Никлас Лидстрем - 1142 (264+878)

61. Мариан Хосса - 1134 (525+609)

62. Берни Федерко - 1130 (369+761)

63. Майк Босси - 1126 (573+553)

64. Джо Ньювендайк - 1126 (564+562)

65. Дэррил Ситтлер - 1121 (484+637)

66. Фрэнк Маховлич - 1103 (533+570)

67. Гленн Андерсон - 1099 (498+601)

68. Теорен Флери - 1088 (455+633)

69. Клод Жиру - 1078 (355+723)

70. Хенрик Седин - 1070 (240+830)

71. Дэйв Тейлор - 1069 (431+638)

72. Джо Павелски - 1068 (476+592)

73. Кейт Ткачук - 1065 (538+527)

74. Рэй Уитни - 1064 (385+679)

75. Джо Маллен - 1063 (502+561)

76. Эрик Стаал - 1063 (455+608)

77. Пэт Вербик - 1062 (522+540)

78. Джон Таварес - 1057 (465+592)

79. з. Денис Потвин - 1052 (310+742)

80. Анри Ришар - 1046 (358+688)

81. Даниэль Седин - 1041 (393+648)

82. Патрис Бержерон - 1040 (427+613)

83. Бобби Смит - 1036 (357+679)

84. Мартин Сен-Луи - 1033 (391+642)

85. Дуг Уэйт - 1033 (278+755)

86. Никлас Бэкстрем - 1033 (271+762)

87. Александр Могильный - 1032 (473+559)

88. Алексей Ковалев - 1029 (430+599)

89. з. Брайан Лич - 1028 (247+781)

90. Патрик Элиаш - 1025 (408+617)

91. Брайан Беллоуз - 1022 (485+537)

92. Род Гилберт - 1021 (406+615)

93. Дэйл Хантер - 1020 (323+697)

94. Райан Гецлаф - 1019 (282+737)

95. Пэт Лафонтен - 1013 (468+545)

96. Стив Лармер - 1012 (441+571)

97. Лэнни Макдональд - 1006 (500+506)

98. Брайан Пропп - 1004 (425+579)

99. Коннор Макдэвид - 1003 (342+661)

100. Джейсон Спецца - 995 (363+632)



Выделены действующие хоккеисты.