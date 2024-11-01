«Зимородок» 3 сезон: смотреть онлайн, дата выхода сериала

Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.
3 сезон сериала «Зимородок»
Премьера 3 сезона сериала «Зимородок» состоялась 13 сентября 2024 года на турецком телеканале Star TV. В России 11 (84-ю) серию можно увидеть 22 ноября в онлайн-кинотеатрах Иви (в 19:55) и START (в 21:00).
Дата выхода новых серий:
11-я (84-я) серия — 22 ноября
12-я (85-я) серия — 29 ноября
Сколько сезонов и серий в сериале
Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Star TV в 2022 году. Заключительная серия первого сезона вышла в июне 2023 года. В первом сезоне было снято 36 серий и 37 во втором.
Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.
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Оригинальное название - Yali Çapkini.
Жанр - драма, мелодрама.
Страна - Турция.
Режиссеры - Бурджу Алптекин.
В главных ролях - Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.
Фото: Ster TV.