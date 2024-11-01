«Жить жизнь» 2 сезон: смотреть сериал онлайн, все серии

Продолжение популярной драмы с Любовью Аксеновой в главной роли. Во втором сезоне зрители узнают, кто кем на самом деле манипулирует.
2 сезон сериала «Жить жизнь»
Премьера 2 сезона популярного сериала «Жить жизнь» состоялась 12 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре START. В первый день показали две серии, новые выходили еженедельно по четвергам.
Дата выхода серий:
1-2-я серии — 12 сентября
3-я серия — 19 сентября
4-я серия — 26 сентября
5-я серия — 3 октября
6-я серия — 10 октября
7-я серия — 17 октября
8-я серия — 24 октября
9-я серия — 31 октября
10-я серия — 7 ноября
11-я серия — 14 ноября
Сколько сезонов и серий в сериале
Премьера сериала состоялась на платформе START 13 апреля 2023 года. Всего в первом сезоне было снято восемь серий.
1 сезон: 13 апреля — 25 мая 2023 (8 серий)
2 сезон: 12 сентября — 14 ноября 2024 (11 серий)
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Жанр — драма, триллер
Режиссеры — Артем Аксененко, Михаил Вайнберг.
Страна — Россия.
Актеры — Любовь Аксенова, Роман Васильев, Дарья Мороз, Евгений Шварц, Юрий Чурсин, Александра Ребенок, Игорь Гордин.
Интересный факт: сериал снят по одноименному роману Анны Богинской, который был издан в 2015 году.
Фото: START.