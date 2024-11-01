HR Новости

«Салават Юлаев» — «Металлург»: смотреть онлайн прямую трансляцию

Сегодня, 09:44 Автор: Андрей Моисеев




Салават Юлаев Металлург

В понедельник, 18 ноября, в Уфе «Салават Юлаев» будет принимать на своем льду «Металлург» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2024/25. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Уфимские хоккеисты набрали 33 очка после 24 матчей и занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Магнитки» на четыре очка меньше и они идут пятыми на Востоке.

Смотреть онлайн матч «Салават Юлаев» — «Металлург» можно бесплатно на сайте и в приложении FONBET.

У «Металлурга» преимущество по личным встречам — 50 побед и 44 поражения. В последних шести играх в Уфе в рамках «регулярки» «Металлург» одержал шесть побед,
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    Источник: HR Новости







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