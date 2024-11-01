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«Мама будет против» 2 сезон: смотреть сериал онлайн

Сегодня, 11:10 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Мама будет против 2 сезон

Продолжение популярного сериала от известных шоуменов из «Уральских пельменей». Роль председателя ТСЖ Тамары Игоревны Калугиной исполнил Дмитрий Брекоткин.

Премьера 2 сезона сериала «Мама будет против» состоялась 5 ноября 2024 года на телеканале СТС. Новые серии выходят ежедневно с понедельника по четверг (в 19:30 мск).

Дата выхода новых серий:

10 серия — 18 ноября

11 серия — 19 ноября

12 серия — 20 ноября

13 серия — 21 ноября (заключительная)

Первый сезон был показан на СТС с 7 по 23 ноября 2023 года. Всего за два года было снято 26 серий.

Смотреть бесплатно онлайн все серии: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Мама будет против» и выбирайте подходящий сайт для просмотра (в адресе должно присутствовать слово lordfilm).

Жанр — комедия.

Режиссер — Артур Румынский.

Страна — Россия.

Актеры — Сергей Ершов, Роман Постовалов, Дмитрий Брекоткин, Ксения Корнева, Михаил Тарабукин.

Фото: СТС.
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    Источник: HR Новости







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