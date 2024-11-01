«Мама будет против» 2 сезон: смотреть сериал онлайн

Продолжение популярного сериала от известных шоуменов из «Уральских пельменей». Роль председателя ТСЖ Тамары Игоревны Калугиной исполнил Дмитрий Брекоткин.
Премьера 2 сезона сериала «Мама будет против» состоялась 5 ноября 2024 года на телеканале СТС. Новые серии выходят ежедневно с понедельника по четверг (в 19:30 мск).
Дата выхода новых серий:
10 серия — 18 ноября
11 серия — 19 ноября
12 серия — 20 ноября
13 серия — 21 ноября (заключительная)
Первый сезон был показан на СТС с 7 по 23 ноября 2023 года. Всего за два года было снято 26 серий.
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Жанр — комедия.
Режиссер — Артур Румынский.
Страна — Россия.
Актеры — Сергей Ершов, Роман Постовалов, Дмитрий Брекоткин, Ксения Корнева, Михаил Тарабукин.
Фото: СТС.