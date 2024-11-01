HR Новости

«Юта» — «Вашингтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию

Сегодня, 16:12 Автор: Андрей Моисеев




Вашингтон сыграет с Ютой, Александр Овечкин в составе

В ночь на 19 ноября «Вашингтон Кэпиталз» встретится в гостях с «Ютой». Поединок в Солт-Лейк-Сити начнется в 05:00 по московскому времени.

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Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 13 шайб в текущем сезоне и лидирует в НХЛ по этому показателю. По системе «гол+пас» российский хоккеист набрал 23 очка.

На счету Овечкина на данный момент 866 шайб и он на 28 голов отстает от Уэйна Гретцки, занимающего первое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

Смотреть онлайн матч «Юта» — «Вашингтон» можно бесплатно по этой ссылке.

«Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции, «Юта» расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице Запада.

Фото: Sports Illustrated.
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    Источник: HR Новости







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