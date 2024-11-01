«Скорая помощь» 7 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода

Сегодня, 16:37 Автор: Андрей Моисеев

Новый сезон российского сериала «Скорая помощь» рассказывает о буднях работников скорой медицинской помощи. Главный герой фильма Константин Кулыгин (Гоша Куценко) продолжит помогать больным и нередко спасать их жизни.

7 сезон сериала «Скорая помощь»

Премьера 7 сезона сериала «Скорая помощь» состоится 18 ноября 2024 года (20:00 мск) на телеканале НТВ. Всего в новом сезоне выйдет 24 серии.

Дата выхода серий:

1-2 серии — 18 ноября

3-4 серии — 19 ноября

5-6 серии — 20 ноября

7-8 серии — 21 ноября

9-10 серии — 22 ноября

Интересный факт: 7 сезон не будет финальным. Этим летом прошли съемки восьмого сезона, премьера которого состоится в 2025 году.

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась на телеканале НТВ 15 октября 2018 года, заключительная серия вышла 26 октября. В первом сезоне было снято 20 серий.

1 сезон: 15 — 26 октября 2018 (20 серий)

2 сезон: 28 октября — 8 ноября 2019 (20 серий)

3 сезон: 2 — 13 ноября 2020 (20 серий)

4 сезон: 1 — 12 ноября 2021 (20 серий)

5 сезон: 28 ноября — 8 декабря 2022 (20 серий)

6 сезон: 7 — 22 ноября 2023 (24 серии)

Смотреть бесплатно онлайн все серии: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм Скорая помощь Россия» и выбирайте сайт для просмотра сериала (в адресе должно присутствовать слово lordfilm).

Жанр - мелодрама, драма.

Страна — Россия.

Режиссер — Богдан Дробязко.

Актеры — Гоша Куценко, Марина Доможирова, Екатерина Волкова, Александр Тютин, Петр Баранчеев, Олег Тактаров, Вадим Руденко, Дмитрий Янышевский.

Фото: НТВ.