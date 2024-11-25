Разговоры о важном: тема на 25 ноября 2024 года

Сегодня, 08:29 Автор: Андрей Моисеев

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 25 ноября 2024 года, будет посвящен Дню матери.

День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября и выпадает в этом году на 24 число. Праздник учрежден в 1998 году, символом Дня стала незабудка, которая по преданиям напоминает о забытых близких.

Цель урока — представить важность роли матери в жизни любого человека, в воспитании детей; показать, как государством поддерживается материнство в нашей стране. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дей до начала урока.

Фото: edsoo.ru.