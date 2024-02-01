HR Новости

Овечкин возглавил список снайперов НХЛ сезона 2024/2025

Сегодня, 08:57 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин

Список самых метких игроков регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 возглавил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. На счету хоккеиста 15 шайб в 18 матчах.

В матче с «Ютой» 39-летний нападающий столичной команды отметился дублем.

Второе место занимает канадец Сэм Райнхарт из «Флориды» (13 шайб), на третьей строчке в рейтинге лучших снайперов расположился Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (13).

По 12 шайб на счету Микко Рантанена («Колорадо»), Вильяма Нюландера («Торонто»), Коннора Макмайкла («Вашингтон») и Коула Кофилда («Монреаль»).

Кирилл Капризов и Никита Кучеров расположились на местах с 8-го по 13-е (по 11 шайб), на счету Артемия Панарина 10 точных бросков.

Фото: AP.
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    Источник: HR Новости







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