Овечкин возглавил список снайперов НХЛ сезона 2024/2025 Сегодня, 08:57 Автор: Андрей Моисеев









Список самых метких игроков регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 возглавил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. На счету хоккеиста 15 шайб в 18 матчах. В матче с «Ютой» 39-летний нападающий столичной команды отметился дублем. Второе место занимает канадец Сэм Райнхарт из «Флориды» (13 шайб), на третьей строчке в рейтинге лучших снайперов расположился Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (13). По 12 шайб на счету Микко Рантанена («Колорадо»), Вильяма Нюландера («Торонто»), Коннора Макмайкла («Вашингтон») и Коула Кофилда («Монреаль»). Кирилл Капризов и Никита Кучеров расположились на местах с 8-го по 13-е (по 11 шайб), на счету Артемия Панарина 10 точных бросков. Фото: AP.

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Источник: HR Новости











