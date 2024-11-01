HR Новости

«Спартак» — «Локомотив»: смотреть онлайн прямую трансляцию

Сегодня, 10:45 Автор: Андрей Моисеев




Спартак Локомотив, 23 ноября 2024

В субботу, 23 ноября, в Москве пройдет встреча 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между «Спартаком» и «Локомотивом». поединок начнется в 18:00 по московскому времени.

Знаешь, кто победит? Бонус от FONBET до 15 000 рублей новым игрокам

В предыдущем туре красно-белые разгромили «Акрон» (4:0), а железнодорожники выиграли дома у «Факела» со счетом 2:1.

Букмекеры считают подопечных Деяна Станковича фаворитами встречи. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2.30. В случае если победит «Локомотив», сыграет коэффициент 2.90. На ничью можно сделать ставку за 3.65.

Смотреть онлайн матч «Спартак» — «Локомотив» можно бесплатно на сайте телеканала «Матч ТВ».

На сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ (28 очков), «Локомотив» идет третьим (34 очка).
Читайте также:

  • Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, результаты матчей
  • «Юта» — «Вашингтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Ставки на спорт в Фонбет


    Смотреть биатлон онлайн — программа ТВ, расписание трансляций
    «Спартак» — «Локомотив»: смотреть онлайн прямую трансляцию
    «Наследники. Дар крови» (2024): смотреть сериал онлайн
    Овечкин возглавил список снайперов НХЛ сезона 2024/2025
    Разговоры о важном: тема на 25 ноября 2024 года
    «Дом Дракона» 2 сезон: смотреть сериал онлайн
    Сериал «Лихие» (2024): смотреть онлайн, дата выхода
    «Трасса» (2024): смотреть сериал онлайн, все серии
    «Последний богатырь. Наследие» (2024): смотреть сериал онлайн
    «Триггер» (2024) 3 сезон: смотреть онлайн все серии сериала


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru