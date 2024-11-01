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Смотреть биатлон онлайн — программа ТВ, расписание трансляций

Сегодня, 12:00 Автор: Андрей Моисеев




Биатлон Кубок Содружества в Ханты-Мансийске

Второй в сезоне 2024/2025 этап Кубка Содружества по биатлону пройдет с 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске.

В пятницу лучшие биатлонисты разыграют медали в спринтерских гонках, в субботу пройдут гонки преследования, а 24 ноября определятся лучшие в масс-старте. Женские гонки будут начинаться в 09:00 мск, мужчины будут выходить на старт в 12:00.

Смотреть онлайн трансляции из Ханты-Мансийска можно бесплатно на сайте телеканала «Матч ТВ».

В общем зачете Кубка Содружества нынешнего сезона лидируют Антон Смольский (360 очков) и два представителя России — Кирилл Бажин (298) и Карим Халили (294). Среди женщин первое место занимает Анастасия Халили (326), следом за ней расположились Тамара Дербушева (318) и Анастасия Шевченко (310).

Фото: Матч ТВ
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    Источник: HR Новости







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