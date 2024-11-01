Смотреть КХЛ онлайн — расписание прямых трансляций на сегодня

Сегодня, 15:39 Автор: Андрей Моисеев

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартовал 3 сентября и завершится 23 марта. В расписании предусмотрены два перерыва на проведение Кубка Первого канала в декабре и на Матч звезд в феврале.

Всего в КХЛ в сезоне 2024/2025 принимают участие 23 команды. Пять команд из 11-ти, выступающих в Западной конференции, выступают в московском регионе. Две команды представляют другие страны — минское «Динамо» и «Барыс» из Астаны.

Смотреть трансляции всех игр КХЛ можно по подписке на «Кинопоиске». Многие поединки показывают тематические каналы KHL и KHL Prime.

Смотреть бесплатно онлайн матчи КХЛ можно на сайте телеканала «Матч ТВ». Ближайшая прямая трансляция — 20 ноября в 19:30 («Ак Барс» – «Нефтехимик»).

Смотреть онлайн-трансляции можно бесплатно на сайте и в приложении FONBET.

Расписание КХЛ на сегодня:

19 ноября: 16:30 Авангард – Динамо Мн, 18:00 Лада – ЦСКА, 19:00 Локомотив – Витязь.

20 ноября: 17:00 Барыс – Металлург Мг, 19:30 Ак Барс – Нефтехимик, 19:30 Северсталь – Адмирал, 19:30 Спартак – Амур, 19:30 Динамо М – Сибирь.