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Где находится Брянская область на карте: удар ракетами ATACMS

Сегодня, 16:12 Автор: Андрей Моисеев




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Карта Брянской области и граница с Украиной

Если смотреть на карту России, Брянская область расположена к югу-западу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра около 482 км.

Население Брянска составляет 373 тысячи человек.

Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины, протяженность границы составляет 350 км. Недалеко от границы расположены города Стародуб и Трубчевск, а также поселки Климово, Белая Березка, Суземка и Погар.

19 ноября. ВСУ нанесли первый удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, сообщает Telegram-канал Минобороны. Пять ракет сбиты, одна повреждена.

Фото: Google Карты.
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