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«Звездные танцы» (2024) 4 выпуск: смотреть онлайн

Сегодня, 07:05 Автор: Андрей Моисеев




Звездные танцы на ТНТ

Шоу «Звездные танцы» — развлекательное шоу канала ТНТ, в котором наравне со звездами шоу-бизнеса и известными спортсменами участвуют лучшие танцоры страны.

Премьера шоу «Звездные танцы» состоялась 3 ноября на телеканале ТНТ. Новые выпуски выходят еженедельно по воскресеньям.

Дата выхода новых серий:

23 ноября 00:00 — 3 выпуск

24 ноября 21:30 — 4 выпуск

В проекте принимают участие фигуристка Евгения Медведева, Анфиса Чехова, рэпер DAVA, блогер Карина Нигай, певец Митя Фомин, певица Ольга Серябкина и другие участники.

Первыми проект покинули телеведущая Анфиса Чехова и Максим Крючков.

В прямом эфире новые выпуски можно смотреть по ТВ или онлайн на сайте ТНТ. Телеканал выкладывает новые выпуски в хорошем качестве на Rutube.

Телеканал — ТНТ.

Наставницы — Ляйсан Утяшева, Татьяна Денисова.

Фото: ТНТ.
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    Источник: HR Новости







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