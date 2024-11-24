«Звездные танцы» (2024) 4 выпуск: смотреть онлайн Сегодня, 07:05 Автор: Андрей Моисеев









Шоу «Звездные танцы» — развлекательное шоу канала ТНТ, в котором наравне со звездами шоу-бизнеса и известными спортсменами участвуют лучшие танцоры страны. Премьера шоу «Звездные танцы» состоялась 3 ноября на телеканале ТНТ. Новые выпуски выходят еженедельно по воскресеньям. Дата выхода новых серий: 23 ноября 00:00 — 3 выпуск 24 ноября 21:30 — 4 выпуск В проекте принимают участие фигуристка Евгения Медведева, Анфиса Чехова, рэпер DAVA, блогер Карина Нигай, певец Митя Фомин, певица Ольга Серябкина и другие участники. Первыми проект покинули телеведущая Анфиса Чехова и Максим Крючков. В прямом эфире новые выпуски можно смотреть по ТВ или онлайн на сайте ТНТ. Телеканал выкладывает новые выпуски в хорошем качестве на Rutube. Телеканал — ТНТ. Наставницы — Ляйсан Утяшева, Татьяна Денисова. Фото: ТНТ.

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Источник: HR Новости











