«Мосгаз. Дело №10: Метроном» (2024): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 08:00 Автор: Андрей Моисеев

Очередной сезон популярного сериала «Мосгаз» продолжает рассказывать о трудовых буднях и личной жизни майора московской милиции Ивана Черкасова. Герой Андрея Смолякова теперь в отставке.

10 сезон сериала «Мосгаз»

Премьера 10 сезона сериала «Мосгаз» состоялась 4 ноября 2024 года на Первом канале. Новые серии выходили ежедневно с понедельника по четверг.

Дата выхода серий:

1-я серия — 4 ноября

2-я серия — 5 ноября

3-я серия — 6 ноября

4-я серия — 8 ноября

5-я серия — 11 ноября

6-я серия — 12 ноября

7-я серия — 13 ноября

8-я серия — 14 ноября

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась на Первом канале 29 октября 2012 года. Всего в каждом из 10-ти сезонов было снято восемь серий, исключение составил второй сезон («Палач», 10 серий).

Смотреть все серии онлайн можно на платформе Okko. Для бесплатного просмотра наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Мосгаз» и выбирайте подходящий сайт (в адресе должно быть слово lordfilm).

Жанр — детектив, криминал.

Страна — Россия.

Режиссеры — Евгений Звездаков.

Актеры — Андрей Смоляков, Марина Александрова, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Андрей Мерзликин, Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Фёдор Лавров, Артур Ваха, Эдуард Чекмазов.

Фото: Okko.