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Куда в России могут долететь ракеты ATACMS и Storm Shadow

Сегодня, 16:49 Автор: Андрей Моисеев




Радиус действия ракет стран НАТО

В последнее время Украина ведет переговоры со странами НАТО о разрешении бить по России дальнобойным вооружением. Западные страны хотят помочь властям Киева, но опасаются прямого конфликта с РФ.

Ранее поступала информация о попытках атаковать Крым ракетами Storm Shadow. Реактивными системами залпового огня RM-70 Vampire чешского производства наносились удары по Белгороду.

17 ноября президент США Джо Байден разрешил бить вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS, а через два дня Украина запустила их в сторону объекта в Брянкой области.

20 ноября английская The Times сообщила, что США больше не возражают против применения ВСУ ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.

Фото: РИА Новости.
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