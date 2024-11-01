Куда в России могут долететь ракеты ATACMS и Storm Shadow

Сегодня, 16:49 Автор: Андрей Моисеев

В последнее время Украина ведет переговоры со странами НАТО о разрешении бить по России дальнобойным вооружением. Западные страны хотят помочь властям Киева, но опасаются прямого конфликта с РФ.

Ранее поступала информация о попытках атаковать Крым ракетами Storm Shadow. Реактивными системами залпового огня RM-70 Vampire чешского производства наносились удары по Белгороду.

17 ноября президент США Джо Байден разрешил бить вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS, а через два дня Украина запустила их в сторону объекта в Брянкой области.

20 ноября английская The Times сообщила, что США больше не возражают против применения ВСУ ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.

Фото: РИА Новости.