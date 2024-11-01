СКА — «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию

Сегодня, 08:20 Автор: Андрей Моисеев

В четверг, 21 ноября, СКА будет принимать на своем льду «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2024/25. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Питерские хоккеисты набрали 37 очков после 29 матчей и занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Торпедо» на шесть очков меньше и они идут восьмыми на Западе.

Смотреть онлайн матч СКА — «Торпедо» можно бесплатно на сайте «Матч ТВ».

У СКА преимущество по личным встречам — 41 победа и 18 поражений. Матч в Нижнем Новгороде в сентябре завершился победой армейцев со счетом 4:3.