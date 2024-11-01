«Противостояние» (2024): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 09:17 Автор: Андрей Моисеев

Полковник Костенко и его помощник отправляются в командировку в Магадан для расследования необычного убийства. Почерк похож на случай, имевший место в конце Великой Отечественной войны.

Премьера сериала «Противостояние» состоялась 26 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Иви и «Кинопоиск». На первой площадке выложили сразу все восемь серий, а на «Кинопоиске» новые эпизоды выходили еженедельно по четвергам.

С 18 ноября сериал можно смотреть бесплатно на Первом канале (22:00 мск).

Дата выхода новых серий на 1 канале:

4 серия — 21 ноября

5 серия — 25 ноября

6 серия — 26 ноября

7 серия — 27 ноября

8 серия — 28 ноября

Интересный факт: сериал снят по одноименной повести Юлиана Семенова, которая вышла в 1979 году.

Жанр — детектив.

Режиссер — Тимур Алпатов.

Страна — Россия.

В главных ролях — Владимир Вдовиченков, Алексей Гуськов, Сергей Газаров, Карина Андоленко, Ангелина Поплавская, Денис Нурулин, Игорь Хрипунов, Дмитрий Куличков.

Фото: Иви.