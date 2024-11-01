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«Вашингтон» — «Колорадо»: смотреть онлайн прямую трансляцию

Сегодня, 09:29 Автор: Андрей Моисеев




Вашингтон сыграет с Колорадо, Александр Овечкин травмирован

В ночь на 22 ноября «Вашингтон Кэпиталз» встретится дома с «Колорадо Эвеланш». Поединок в столице США начнется в 03:00 по московскому времени. Александр Овечкин пропустит матч из-за травмы.

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Капитан «Кэпиталз» забросил 15 шайб в текущем сезоне и лидирует в НХЛ по этому показателю. По системе «гол+пас» российский хоккеист набрал 25 очков.

На счету Овечкина на данный момент 868 шайб и он на 26 голов отстает от Уэйна Гретцки, занимающего первое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

Смотреть онлайн матч «Вашингтон» — «Колорадо» можно бесплатно по этой ссылке.

«Вашингтон» занимает второе место в Восточной конференции, «Колорадо» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице Запада.

Фото: Sports Illustrated.
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    Источник: HR Новости







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