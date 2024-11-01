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«Великолепная пятерка» (2024) 7 сезон: смотреть сериал онлайн

Сегодня, 10:27 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Великолепная пятерка 2024

Сотрудники убойного отдела Петровского РОВД Санкт-Петербурга под руководством подполковника Голованова расследуют преступления и не забывают про любовь и дружбу.

Премьера сериала «Великолепная пятерка» состоялась 27 мая 2019 года на Пятом канале. Съемки 7 сезона начались в августе 2024 года, первая серия вышла на экраны 12 ноября.

Новые серии выходят в эфире Пятого канала в 21:25 мск с понедельника по четверг, все серии 1-5 сезонов можно бесплатно смотреть онлайн на странице телеканала на Rutube.

Дата выхода серий (21 ноября):

21:25 7 сезон. Беззащитное существо
22:20 4 сезон. Последний бой
23:10 4 сезон. Попробуй догони!
00:30 6 сезон. Осиное гнездо
01:15 6 сезон. Клиент
02:00 6 сезон. Идеальное алиби

Жанр — детектив.

Режиссер — Сергей Полуянов.

Страна — Россия.

Актеры — Павел Григорьев (Андрей Голованов), Андрей Горбачев (Павел Шапошников), Алексей Красноцветов (Дмитрий Красавченко), Нодари Джанелидзе (Тимур Бубнов), Константин Гришанов (Антон Ветров), Егор Кутенков (Владимир Кузьмин).

Фото: Пятый канал.
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    Источник: HR Новости







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