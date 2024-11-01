«Великолепная пятерка» (2024) 7 сезон: смотреть сериал онлайн Сегодня, 10:27 Автор: Андрей Моисеев









Сотрудники убойного отдела Петровского РОВД Санкт-Петербурга под руководством подполковника Голованова расследуют преступления и не забывают про любовь и дружбу. Премьера сериала «Великолепная пятерка» состоялась 27 мая 2019 года на Пятом канале. Съемки 7 сезона начались в августе 2024 года, первая серия вышла на экраны 12 ноября. Новые серии выходят в эфире Пятого канала в 21:25 мск с понедельника по четверг, все серии 1-5 сезонов можно бесплатно смотреть онлайн на странице телеканала на Rutube. Дата выхода серий (21 ноября): 21:25 7 сезон. Беззащитное существо

22:20 4 сезон. Последний бой

23:10 4 сезон. Попробуй догони!

00:30 6 сезон. Осиное гнездо

01:15 6 сезон. Клиент

02:00 6 сезон. Идеальное алиби Жанр — детектив. Режиссер — Сергей Полуянов. Страна — Россия. Актеры — Павел Григорьев (Андрей Голованов), Андрей Горбачев (Павел Шапошников), Алексей Красноцветов (Дмитрий Красавченко), Нодари Джанелидзе (Тимур Бубнов), Константин Гришанов (Антон Ветров), Егор Кутенков (Владимир Кузьмин). Фото: Пятый канал.

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Источник: HR Новости











