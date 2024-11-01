«Великолепная пятерка» (2024) 7 сезон: смотреть сериал онлайн

Сотрудники убойного отдела Петровского РОВД Санкт-Петербурга под руководством подполковника Голованова расследуют преступления и не забывают про любовь и дружбу.
Премьера сериала «Великолепная пятерка» состоялась 27 мая 2019 года на Пятом канале. Съемки 7 сезона начались в августе 2024 года, первая серия вышла на экраны 12 ноября.
Новые серии выходят в эфире Пятого канала в 21:25 мск с понедельника по четверг, все серии 1-5 сезонов можно бесплатно смотреть онлайн на странице телеканала на Rutube.
Дата выхода серий (21 ноября):
21:25 7 сезон. Беззащитное существо
22:20 4 сезон. Последний бой
23:10 4 сезон. Попробуй догони!
00:30 6 сезон. Осиное гнездо
01:15 6 сезон. Клиент
02:00 6 сезон. Идеальное алиби
Жанр — детектив.
Режиссер — Сергей Полуянов.
Страна — Россия.
Актеры — Павел Григорьев (Андрей Голованов), Андрей Горбачев (Павел Шапошников), Алексей Красноцветов (Дмитрий Красавченко), Нодари Джанелидзе (Тимур Бубнов), Константин Гришанов (Антон Ветров), Егор Кутенков (Владимир Кузьмин).
Фото: Пятый канал.