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Где находятся на карте Запорожская АЭС и Энергодар

Сегодня, 10:47 Автор: Андрей Моисеев




Запорожская АЭС на карте

Энергодар на карте Запорожской области

Если смотреть на карту Запорожской области, ЗАЭС расположена к юго-западу от областного центра, на левом берегу Днепра.

Атомная электростанция в городе Энергодар была введена в эксплуатацию в 1984 году. На сегодняшний день это самая крупная электростанция в Европе.

В городе Энергодар проживают 53 тысячи человек.

21 ноября. Автоматика отключила на Запорожской АЭС высоковольтную линию энергоснабжения «Днепровская», сообщает пресс-служба станции. Нарушений условий безопасности не зафиксировано.

Фото: Google Карты.
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