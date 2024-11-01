Где находятся на карте Запорожская АЭС и Энергодар

Если смотреть на карту Запорожской области, ЗАЭС расположена к юго-западу от областного центра, на левом берегу Днепра.
Атомная электростанция в городе Энергодар была введена в эксплуатацию в 1984 году. На сегодняшний день это самая крупная электростанция в Европе.
В городе Энергодар проживают 53 тысячи человек.
21 ноября. Автоматика отключила на Запорожской АЭС высоковольтную линию энергоснабжения «Днепровская», сообщает пресс-служба станции. Нарушений условий безопасности не зафиксировано.
Фото: Google Карты.