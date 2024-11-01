Где находятся на карте Запорожская АЭС и Энергодар Сегодня, 10:47 Автор: Андрей Моисеев









Если смотреть на карту Запорожской области, ЗАЭС расположена к юго-западу от областного центра, на левом берегу Днепра. Атомная электростанция в городе Энергодар была введена в эксплуатацию в 1984 году. На сегодняшний день это самая крупная электростанция в Европе. В городе Энергодар проживают 53 тысячи человек. 21 ноября. Автоматика отключила на Запорожской АЭС высоковольтную линию энергоснабжения «Днепровская», сообщает пресс-служба станции. Нарушений условий безопасности не зафиксировано. Фото: Google Карты.

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