«Дети перемен» (2024): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 11:02 Автор: Андрей Моисеев

Сериал «Дети перемен» рассказывает о «лихих девяностых», в которых мать (Виктория Исакова) работает водителем троллейбуса и воспитывает трех сыновей от разных отцов. на дворе 1995 год. Со стороны кажется, что Юра, Руслан и Петр готовы отдать жизнь друг за друга, но трудности и соблазны 90-х в итоге разваливают семью Флоры.

Интересный факт: Слава Копейкин (Петр) в «Слово пацана» сыграл Турбо — одного из «суперов» группировки «Универсам».

Премьера сериала состоялась в онлайн-кинотеатрах Wink и START 21 ноября 2024 года. В первый день стали доступны к просмотру две серии, всего в 1 сезоне выйдет 8 эпизодов.

Дата выхода серий:

1-2 серии — 21 ноября

3 серия — 28 ноября

4 серия — 5 декабря

5 серия — 12 декабря

6 серия — 19 декабря

7 серия — 26 декабря

8 серия — 5 января

Жанр — криминал, драма.

Страна — Россия.

Режиссеры — Сергей Тарамаев, Любовь Львова.

Актеры — Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Андрей Максимов.

Фото: START.