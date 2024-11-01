Дроны ВСУ долетели до Ахтубинска Астраханской области: показать на карте

Если смотреть на карту Астраханской области, Ахтубинск расположен к северо-западу от областного центра и является административным центром Ахтубинского района.
На северо-восточной окраине города находится военный аэродром.
Расстояние от Ахтубинска до границы с Украиной составляет около 623 км.
В четверг, 21 ноября, два беспилотника ВСУ сбито в небе над Ахтубинском, сообщает Telegram-канал SHOT. Предварительно, установлена модель беспилотника — «Бобер» с дальностью полета до 1000 км.
Фото: Google Карты.