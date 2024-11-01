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Дроны ВСУ долетели до Ахтубинска Астраханской области: показать на карте

Сегодня, 11:31 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Ахтубинск на карте Астраханской области

Если смотреть на карту Астраханской области, Ахтубинск расположен к северо-западу от областного центра и является административным центром Ахтубинского района.

На северо-восточной окраине города находится военный аэродром.

Расстояние от Ахтубинска до границы с Украиной составляет около 623 км.

В четверг, 21 ноября, два беспилотника ВСУ сбито в небе над Ахтубинском, сообщает Telegram-канал SHOT. Предварительно, установлена модель беспилотника — «Бобер» с дальностью полета до 1000 км.

Фото: Google Карты.
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