Дроны ВСУ долетели до Ахтубинска Астраханской области: показать на карте Сегодня, 11:31 Автор: Андрей Моисеев









Если смотреть на карту Астраханской области, Ахтубинск расположен к северо-западу от областного центра и является административным центром Ахтубинского района. На северо-восточной окраине города находится военный аэродром. Расстояние от Ахтубинска до границы с Украиной составляет около 623 км. В четверг, 21 ноября, два беспилотника ВСУ сбито в небе над Ахтубинском, сообщает Telegram-канал SHOT. Предварительно, установлена модель беспилотника — «Бобер» с дальностью полета до 1000 км. Фото: Google Карты.

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