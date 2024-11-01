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Невский 7 сезон: смотреть сериал онлайн

Сегодня, 19:39 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Невский

Первый сезон российского сериала «Невский» рассказывает о капитане Павле Семенове, который служит в отделе полиции спального района Санкт-Петербурга.

В 7 сезоне Семенов и Михайлов получают очередные звания, Алексей Фомин пытается удержать власть в городе, в Санкт-Петербург направлен заместитель министра внутренних дел генерал Кондратьев, Евгений Арсеньев уже в качестве депутата Госдумы продолжает плести интриги.

Премьера 7 сезона сериала «Невский» (Близкий враг) состоялась 7 октября 2024 года на телеканале НТВ. Заключительная серия вышла 25 октября.

Смотреть онлайн сериал «Невский» можно в онлайн-кинотеатре Иви. Первые серии каждого из сезонов можно смотреть бесплатно.

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась на телеканале НТВ 11 апреля 2016 года. Заключительная серия дебютного сезона вышла 29 апреля. В первом сезоне было снято 30 серий.

1 сезон «Невский»: 11 — 29 апреля 2016 (30 серий)

2 сезон «Проверка на прочность»: 19 октября 2017 — 23 февраля 2018 (32 серии)

3 сезон «Чужой среди чужих»: 11 — 22 февраля 2019 (20 серий)

4 сезон «Тень Архитектора»: 25 февраля — 17 марта 2020 (30 серий)

5 сезон «Охота на Архитектора»: 31 января — 11 февраля 2022 (30 серий)

6 сезон «Расплата за справедливость»: 10 — 28 апреля 2023 (30 серий)

7 сезон «Близкий враг»: 7 — 25 октября 2024 (30 серий)

Жанр - детектив.

Страна — Россия.

Режиссер 7 сезона — Игорь Драка.

В главных ролях — Антон Васильев, Андрей Гульнев, Дмитрий Паламарчук, Сергей Кошонин, Виктория Маслова, Анастасия Забирова, Александр Саюталин, Игорь Павлов, Денис Старков.

Фото: НТВ.
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    Источник: HR Новости







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