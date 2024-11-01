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«Триггер» (2024) 3 сезон: смотреть сериал онлайн

Сегодня, 07:13 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Триггер 3 сезон

В третьем сезоне популярного российского сериала главный герой в исполнении Максима Матвеева возвращается в Москву, чтобы помочь пациентам своими оригинальными методами. Кто Артем Стрелецкий — гениальный психолог или манипулятор?

Премьера 3 сезона сериала «Триггер» состоялась 19 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Premier и «Кинопоиск». Новые серии выходили еженедельно по четвергам.

Дата выхода серий:

1-я серия — 19 сентября

2-я серия — 26 сентября

3-я серия — 3 октября

4-я серия — 10 октября

5-я серия — 17 октября

6-я серия — 24 октября

7-я серия — 31 октября

8-я серия — 7 ноября

Отзывы на сериал «Триггер»: «очень яркий сериал про настройщика наших мозгов», «столько интриг и напряжения что драматичная лента выталкивала из зоны комфорта не только пациентов Артема, но и меня как зрителя», «рекомендую к просмотру, у кого много времени, Иванову обожаю».

Жанр — драма.

Режиссеры — Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов.

Страна — Россия.

Актеры — Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин.

Фото: Кинопоиск.
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    Источник: HR Новости







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