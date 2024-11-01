Смотреть матчи КХЛ онлайн: прямая трансляция на сегодня

Сегодня, 07:28 Автор: Андрей Моисеев

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартовал 3 сентября и завершится 23 марта. В расписании предусмотрены три перерыва — на проведение Кубка Первого канала в декабре, новогодняя пауза и на Матч звезд в феврале.

Всего в КХЛ в сезоне 2024/2025 принимают участие 23 команды. Клубы проведут по 68 игр, сезон включит в себя рекордные 187 игровых дней и 782 матча.

Смотреть трансляции всех игр КХЛ можно по подписке на «Кинопоиске». Многие поединки показывают тематические каналы KHL и KHL Prime.

Смотреть бесплатно онлайн матчи КХЛ можно на сайте телеканала «Матч ТВ». Ближайшая прямая трансляция — 25 ноября в 19:30 (ЦСКА – «Ак Барс»).

Расписание КХЛ на сегодня:

22 ноября: 16:30 Авангард – Адмирал, 17:00 Барыс – Амур, 19:10 Динамо Мн – Динамо М, 19:30 ХК Сочи – Сибирь.

23 ноября: 14:00 Спартак – Витязь, 14:00 Трактор – Куньлунь Ред Стар, 17:00 Нефтехимик – Салават Юлаев, 17:00 Локомотив – Торпедо, 17:00 Северсталь – Ак Барс.