«Трасса» (2024): смотреть сериал онлайн, все серии

Сегодня, 08:24 Автор: Андрей Моисеев

Героиня Карины Разумовской отпраляется в курортный город на поиски приемной дочери, которая отправилась искать настоящих родителей. В это же время в этом городе подросток расстреливает свою спящую семью. Связь между эти событиями предстоит выяснить следователю в исполнении Анны Михалковой.

Интересные факты: декорациями для событий сериала послужили улицы Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Минеарльных Вод. Олег Маловичко, написавший сценарий «Трассы», работал над «Мажором» и криминальной сагой «Лихие».

Премьера сериала «Трасса» состоялась 5 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре Okko. В первый день показали две серии, новые выходили каждую неделю по четвергам.

Дата выхода серий:

3 серия — 12 сентября

4 серия — 19 сентября

5 серия — 26 сентября

6 серия — 3 октября

7 серия — 10 октября

8 серия — 17 октября

9 серия — 24 октября

10 серия — 31 октября

Жанр — драма, триллер.

Режиссер — Душан Глигоров.

Страна — Россия.

Актеры — Карина Разумовская, Александр Ильин мл., Анна Михалкова, Елизавета Ищенко, Семен Серзин, Алексей Фатеев, Геннадий Смирнов.

Фото: Okko.