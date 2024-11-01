«Последний богатырь. Наследие» (2024): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 10:49 Автор: Андрей Моисеев

Действие сериала «Последний богатырь. Наследие» происходит спустя 20 лет после событий, которые произошли в третьей части киноверсии.

Интересный факт: действие сказки происходит в Белогорье, но в реальности съемки происходили в специально построенных декорациях около Химок, а также в различных районах Приэльбрусья.

Премьера состоялась в пятницу 27 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Okko и START. В первый день показали две серии, новые выходили еженедельно по пятницам.

Расписание выхода серий:

1-2-я серии — 27 сентября

3-я серия — 4 октября

4-я серия — 11 октября

5-я серия — 18 октября

6-я серия — 25 октября

7-я серия — 1 ноября

8-я серия — 8 ноября

Смотреть бесплатно онлайн 1 серию и все серии по подписке можно в кинотеатре START.

Жанр — фэнтези, комедия, приключения.

Режиссер — Антон Маслов.

Страна — Россия.

Актеры — Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Гарик Харламов, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов.

Отзывы на сериал «Последний богатырь. Наследие»: «Кологривого еще не показали, но явно не считаю его актером, ради которого стоит смотреть сериал», «Никакой примеси былинного эпоса тут нет и в помине. Кроме имен героев и костюмов», «приятно смотреть, получился отличный сказочный сериал».

Фото: START.