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Комбинация (2024): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 11:52 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Комбинация 2024

История создания популярной в начале 90-х группы «Комбинация». Первую в СССР женскую группу создали бывший сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин в исполнении Никиты Кологривого и композитор Виталий Окороков.

Интересные факты: Павел Прилучный сыграл мужа Алены Апиной, продюсера Александра Иратова; дочь Натальи Шишининой от второго брака, Ульяна Кравец, играет в сериале роль своей матери.

Премьера состоялась в пятницу, 6 сентября 2024 года, в онлайн-кинотеатре Wink. В первый день показали одну серию, новые выходили еженедельно по четвергам.

Расписание выхода серий:

1-я серия — 6 сентября

2-я серия — 12 сентября

3-я серия — 19 сентября

4-я серия — 26 сентября

5-я серия — 3 октября

6-я серия — 10 октября

7-я серия — 17 октября

8-я серия — 24 октября

Отзывы на сериал «Комбинация»: «сложная смесь из чернухи, дурного вкуса, вранья главного героя», «интересный и увлекательный сюжет с качественной музыкой и клипами на песни группы», «скомканный сюжет, сконцентрированный вокруг героя Шишинина».

Жанр — биография, драма, комедия, музыка.

Режиссер — Никита Власов.

Страна — Россия.

Актеры — Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин.

Фото: Wink.
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    Источник: HR Новости







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