Комбинация (2024): смотреть сериал онлайн Сегодня, 11:52 Автор: Андрей Моисеев









История создания популярной в начале 90-х группы «Комбинация». Первую в СССР женскую группу создали бывший сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин в исполнении Никиты Кологривого и композитор Виталий Окороков. Интересные факты: Павел Прилучный сыграл мужа Алены Апиной, продюсера Александра Иратова; дочь Натальи Шишининой от второго брака, Ульяна Кравец, играет в сериале роль своей матери. Премьера состоялась в пятницу, 6 сентября 2024 года, в онлайн-кинотеатре Wink. В первый день показали одну серию, новые выходили еженедельно по четвергам. Расписание выхода серий: 1-я серия — 6 сентября 2-я серия — 12 сентября 3-я серия — 19 сентября 4-я серия — 26 сентября 5-я серия — 3 октября 6-я серия — 10 октября 7-я серия — 17 октября 8-я серия — 24 октября Отзывы на сериал «Комбинация»: «сложная смесь из чернухи, дурного вкуса, вранья главного героя», «интересный и увлекательный сюжет с качественной музыкой и клипами на песни группы», «скомканный сюжет, сконцентрированный вокруг героя Шишинина». Жанр — биография, драма, комедия, музыка. Режиссер — Никита Власов. Страна — Россия. Актеры — Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин. Фото: Wink.

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Источник: HR Новости











