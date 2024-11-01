«Кто быстрее» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода

«Кто быстрее» — очередная комедия с Нагиевым в главной роли. На этот раз Дмитрий играет бывшего зэка по прозвищу Кекчуп, который после аварии впадает в кому, но успевает рассказать девяти незнакомцам о спрятанных алмазах.
Интересный факт: действие происходит на юге России, но все съемки проходили в Санкт-Петербурге; в сериале много трюков и более 200 различных тачек.
Премьера «Кто быстрее» состоится 25 ноября 2024 года. Смотреть бесплатно сериал онлайн можно в эфире телеканала СТС (20:00 мск) и по подписке на платформе Wink.
Дата выхода серий:
1 серия — 25 ноября
2 серия — 26 ноября
3 серия — 27 ноября
4 серия — 28 октября
5 серия — 2 декабря
6 серия — 3 декабря
7 серия — 4 декабря
8 серия — 5 декабря
Жанр — комедия, приключения, криминал.
Режиссеры — Иван Снежкин, Анастасия Снежкина.
Страна — Россия.
Актеры — Дмитрий Нагиев, Ольга Медынич, Анна Банщикова, Кирилл Полухин, Катя Кабак, Григорий Калинин, Сергей Муравьев, Егор Губарев, Маргарита Галич.
Фото: СТС.