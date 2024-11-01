Гран-при по фигурному катанию 2024 5 этап: смотреть онлайн

Сегодня, 08:08 Автор: Андрей Моисеев

Пятый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге 23-24 ноября 2024 года.

В субботу на лед выйдут с короткими программами женщины (13:25 мск), мужчины (15:15), пары (17:00) и танцоры на льду (18:25). В воскресенье пройдут произвольные программы у женщин (12:55), мужчин (15:00), пар (17:00) и танцоров (18:30).

Смотреть онлайн: прямые трансляции с Гран-при в Санкт-Петербурге и лучшие выступления с прошлых этапов можно посмотреть на официальном сайте Первого канала.

На этапе в Москве победу одержала Аделия Петросян, второй стала Дарья Садкова, а замкнула тройку лидеров Ксения Гущина. Среди мужчин первое место занял Евгений Семененко, вторую сумму баллов набрал Григорий Федоров, третьим стал Марк Кондратюк.

Фото: Первый канал.