Расписание матчей 16 тура РПЛ сезона 2024/2025

В 16-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона 2024/2025 состоится один матч с приставкой «супер». «Спартак» будет принимать на своем поле «Локомотив».
Лидер чемпионата «Краснодар» проведет матч в гостях против «Химок», ЦСКА сыграет в Москве с «Ростовом».
Занимающий вторую строчку «Зенит» будет играть в гостях с «Оренбургом», московское «Динамо» встретится в гостях с «Факелом».
Расписание матчей 16-го тура РПЛ:
22 ноября: 19:00 Рубин – Акрон.
23 ноября: 12:00 Оренбург – Зенит, 14:15 ЦСКА – Ростов, 16:30 Химки – Краснодар, 18:00 Спартак – Локомотив.
24 ноября: 14:00 Крылья Советов – Ахмат, 16:30 Факел – Динамо М, 19:00 Пари НН – Динамо Мх.