HR Новости

Расписание матчей 16 тура РПЛ сезона 2024/2025

Сегодня, 08:11 Автор: Андрей Моисеев




В 16-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона 2024/2025 состоится один матч с приставкой «супер». «Спартак» будет принимать на своем поле «Локомотив».

Лидер чемпионата «Краснодар» проведет матч в гостях против «Химок», ЦСКА сыграет в Москве с «Ростовом».

Занимающий вторую строчку «Зенит» будет играть в гостях с «Оренбургом», московское «Динамо» встретится в гостях с «Факелом».

Расписание матчей 16-го тура РПЛ:

22 ноября: 19:00 Рубин – Акрон.

23 ноября: 12:00 Оренбург – Зенит, 14:15 ЦСКА – Ростов, 16:30 Химки – Краснодар, 18:00 Спартак – Локомотив.

24 ноября: 14:00 Крылья Советов – Ахмат, 16:30 Факел – Динамо М, 19:00 Пари НН – Динамо Мх.
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    Источник: HR Новости







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