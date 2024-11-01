«Великолепный век»: смотреть сериал онлайн

В турецком сериале «Великолепный век» зритель окунется в атмосферу жизни Османской империи в период правления султана Сулеймана Великолепного. В центре сюжета — отношения султана со славянской рабыней Александрой.
Сколько сезонов и серий в сериале «Великолепный век»
Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Show TV 5 января 2011 года. Заключительная серия первого сезона вышла 22 июня. Всего за один сезон было показано 24 серии.
В России дебютный сезон сериала «Великолепный век» впервые показали на телеканале «Домашний» в январе 2012 года. Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального. В турецкой версии 139 серий (4 сезона), в русской — 155 (5 сезонов).
Дата выхода серий на канале «Домашний»:
23 ноября 19:00 — 137-138 серии
24 ноября 19:00 — 139-140 серии
Смотреть бесплатно онлайн: на сайте телеканала «Домашний» можно смотреть первые 136 серий картины.
Оригинальное название — Muhtesem Yüzyil.
Жанр — мелодрама, драма, история, военный, биография.
Страна — Турция.
Режиссеры — Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын.
Акткры — Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Нур Феттахолу, Мехмет Гюнсюр, Небахат Чехре, Сельма Эргеч, Окан Ялабык, Селен Озтюрк, Селим Байрактар, Энгин Озтюрк.
Фото: Домашний.
Фото: Show TV.