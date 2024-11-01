HR Новости

«Спартак» — «Локомотив»: смотреть онлайн

Сегодня, 08:30 Автор: Андрей Моисеев




Спартак Локомотив, 23 ноября 2024

В субботу, 23 ноября, в Москве пройдет встреча 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». поединок начнется в 18:00 по московскому времени.

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В предыдущем туре красно-белые разгромили «Акрон» (4:0), а железнодорожники выиграли дома у «Факела» со счетом 2:1.

Букмекеры считают подопечных Деяна Станковича фаворитами встречи. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2.30. В случае если победит «Локомотив», сыграет коэффициент 2.90. На ничью можно сделать ставку за 3.65.

Смотреть онлайн матч «Спартак» — «Локомотив» можно бесплатно на сайте телеканала «Матч ТВ».

На сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ (28 очков), «Локомотив» идет третьим (34 очка).
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    Источник: HR Новости







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