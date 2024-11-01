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«Молодежка. Новая смена» (2024): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 10:24 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Молодежка. Новая смена 2024

Продолжение популярного хоккейного сериала «Молодежка», последний сезон которого вышел на экраны пять лет назад. Сможет ли новый тренер привести команду Студенческой лиги «Акул Политеха» к победе?

Премьера сериала «Молодежка. Новая смена» состоялась 5 ноября 2024 года на телеканале СТС. Новые серии выходили ежедневно с понедельника по четверг до 21 ноября.

Смотреть онлайн продолжение спортивной драмы можно на сайте СТС и в онлайн-кинотеатрах Иви, Wink, Okko и Кинопоиск. На первых трех площадках 1 серию можно смотреть бесплатно.

Жанр — спорт, драма, комедия.

Режиссеры — Андрей Головков, Андрей Силкин.

Страна — Россия.

Актеры — Влад Канопка, Владимир Зайцев, Иван Жвакин, Иван Мулин, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Егор Кирячок, Никита Паршин, Вячеслав Паршин.

Фото: СТС.
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    Источник: HR Новости







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