Сегодня, 11:00 Автор: Андрей Моисеев

Английское издание Daily Mail рассчитало примерное время подлета баллистической ракеты «Орешник» к столицам Европы.

До Берлина новейшая сверхзвуковая ракета долетит по мнению обозревателей газеты за 11-12 минут, до Рима — 13-14, до Брюсселя — 14-15, до Парижа — 15-16. Объекты в Лондоне будут охвачены огнем через 16-17 минут после запуска с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

21 ноября ракета «Орешник» поразила завод «Южмаш» в Днепропетровске.

Ракета средней дальности «Орешник» атакуют цели со скоростью 10 Махов — это 2,5-3 километра в секунду.