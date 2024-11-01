Шоу «Аватар» (2024) 3 сезон: смотреть онлайн

Сегодня, 14:02 Автор: Андрей Моисеев

В шоу «Аватар» звезды российской эстрады управляют в специальной студии знакомыми с детства сказочными героями. Жюри, в которое в новом сезоне входят Лера Кудрявцева, Марк Тишман, Сергей Лазарев, Тимур Батрутдинов и Мари Краймбрери, предстоит отгадать, кто скрывается за цифровыми героями.

С третьего выпуска кресло Краймбрери в жюри заняла певица Люся Чеботина.

Премьера 3 сезона состоялась 3 ноября 2024 года, на телеканале НТВ. Новые выпуски выходят каждую неделю по воскресеньям. 4 выпуск шоу можно смотреть онлайн 24 ноября в эфире телеканала в 20:20 мск или позднее в записи на Rutube.

В третьем выпуске шоу «Аватар» покинул Карабас-Барабас, которым управлял Эльчин Азизов.

Фото: НТВ.