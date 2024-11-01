HR Новости

Кубок Первого канала по хоккею 2024

Сегодня, 18:45 Автор: Андрей Моисеев




Кубок Первого канала по хоккею 2024

Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 12 по 15 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге на СКА-Арене.

В турнире примут участие сборные Белоруссии, Казахстана, «Россия 25», а также сборная легионеров КХЛ.

Расписание матчей Кубка Первого канала 2024:

12 декабря, четверг

14:30 Белоруссия – Казахстан
18:30 Россия – Сборная мира КХЛ

13 декабря, пятница

19:00 Турнир по хоккею 3х3

Расписание матчей на субботу и воскресенье станет известно позднее.

Традиционный декабрьский турнир впервые был сыгран в 1967 году. С 1969 по 1996 годы носил название «Приз Известий», с 1997 года - Кубок Балтики, в 2003-м - Московский международный турнир, в 2004 и 2005 годах - Кубок Росно и с 2006 года - Кубок Первого канала.

Сборная России 11 раз занимала первое место на Кубке Первого канала, пять раз финишировала второй и два раза становилась бронзовым призером. В 2015 году россияне впервые заняли последнее место на турнире.

На Кубке Первого канала в прошлом году сборная России, составленная из игроков моложе 25 лет, одержала три победы и заняла в итоге первое место. В первой встрече подопечные Романа Ротенберга обыграли со счетом 5:2 команду «Звезды и ВХЛ», во втором поединке выиграли у белорусских хоккеистов (5:3) и в заключительном матче одержали победу над Казахстаном (5:2).
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    Источник: HR Новости







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