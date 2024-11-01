Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Прямая трансляция: смотреть онлайн

Сегодня, 07:53 Автор: Андрей Моисеев

Второй в сезоне 2024/2025 этап Кубка Содружества по биатлону проходит с 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске.

В пятницу лучшие биатлонисты разыграли медали в спринтерских гонках, в субботу прошли гонки преследования, а 24 ноября определятся лучшие в масс-старте.

В общем зачете Кубка Содружества нынешнего сезона лидируют Антон Смольский (538 очков) и два представителя России — Карим Халили (496) и Эдуард Латыпов (470). Среди женщин первое место занимает Тамара Дербушева (530), следом за ней расположились Виктория Сливко (495) и Анастасия Шевченко (488).

Смотреть онлайн масс-старт на Кубке Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске. Прямой эфир пройдет на телеканале «Матч ТВ», трансляция начнется 24 ноября 2024, в 08:30 (мск) у женщин и 11:30 у мужчин.

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Фото: Матч ТВ.