HR Новости

Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Прямая трансляция: смотреть онлайн

Сегодня, 07:53 Автор: Андрей Моисеев




Биатлон Кубок Содружества в Ханты-Мансийске

Второй в сезоне 2024/2025 этап Кубка Содружества по биатлону проходит с 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске.

В пятницу лучшие биатлонисты разыграли медали в спринтерских гонках, в субботу прошли гонки преследования, а 24 ноября определятся лучшие в масс-старте.

В общем зачете Кубка Содружества нынешнего сезона лидируют Антон Смольский (538 очков) и два представителя России — Карим Халили (496) и Эдуард Латыпов (470). Среди женщин первое место занимает Тамара Дербушева (530), следом за ней расположились Виктория Сливко (495) и Анастасия Шевченко (488).

Смотреть онлайн масс-старт на Кубке Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске. Прямой эфир пройдет на телеканале «Матч ТВ», трансляция начнется 24 ноября 2024, в 08:30 (мск) у женщин и 11:30 у мужчин.

Матч ТВ: прямой эфир онлайн — бесплатно

Смотреть онлайн биатлон Кубок Содружества в Ханты-Мансийске

Фото: Матч ТВ.
Читайте также:

  • Гран-при. Фигурное катание. Санкт-Петербург: смотреть онлайн
  • Смотреть онлайн Кубок России по футболу 2024/2025: расписание, результаты
    •



    Источник: HR Новости







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    Смотреть онлайн Кубок России по футболу 2024/2025: расписание, результаты
    «Орешник» поразил «Южмаш» в Днепропетровске: показать на карте
    «Противостояние» (2024): смотреть сериал онлайн
    «Дети перемен» (2024): смотреть сериал онлайн
    Гран-при. Фигурное катание. Санкт-Петербург: смотреть онлайн
    «Звездные танцы» (2024) 4 выпуск: смотреть онлайн
    Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Прямая трансляция: смотреть онлайн
    Кубок Первого канала по хоккею 2024
    Где находится Бердянск на карте Запорожской области
    Шоу «Аватар» (2024) 3 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru