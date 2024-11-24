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«Звездные танцы» (2024) 4 выпуск: смотреть онлайн

Сегодня, 08:12 Автор: Андрей Моисеев




Звездные танцы на ТНТ

Шоу «Звездные танцы» — развлекательное шоу канала ТНТ, в котором наравне со звездами шоу-бизнеса и известными спортсменами участвуют лучшие танцоры страны.

Премьера шоу «Звездные танцы» состоялась 3 ноября на телеканале ТНТ. Новые выпуски выходят еженедельно по воскресеньям.

В проекте принимают участие фигуристка Евгения Медведева, Анфиса Чехова, рэпер DAVA, блогер Карина Нигай, певец Митя Фомин, певица Ольга Серябкина и другие участники.

Наставницы — Ляйсан Утяшева, Татьяна Денисова.

Первыми проект покинули телеведущая Анфиса Чехова и Максим Крючков.

Телеканал выкладывает прошлые выпуски в хорошем качестве на Rutube.

Смотреть онлайн 4 выпуск реалити-шоу «Звездные танцы» на телеканале ТНТ 24 ноября 2024, в 21:30 (МСК).

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Смотреть онлайн шоу Звездные танцы на ТНТ 4 выпуск

Фото: ТНТ.
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    Источник: HR Новости







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