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Гран-при. Фигурное катание. Санкт-Петербург: смотреть онлайн

Сегодня, 08:47 Автор: Андрей Моисеев




Гран-при по фигурному катанию 2024

Пятый этап Гран-при России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге 23-24 ноября 2024 года.

В субботу состоялись короткие программы, в воскресенье пройдут произвольные программы у женщин, мужчин, пар и танцоров.

После короткой программы лидирует Софья Акатьева, второй стала Алина Горбачева, а замкнула тройку лидеров Вероника Яметова. Среди мужчин первое место занял Владислав Дикиджи, вторую сумму баллов набрал Глеб Лутфуллин, третьим стал Дмитрий Алиев.

Смотреть онлайн произвольные программы на Гран-при по фигурному катанию. Прямой эфир пройдет на сайте Первого канала, трансляция начнется 24 ноября 2024, в 12:55 (мск) у женщин, 15:00 у мужчин, 17:00 у пар и 18:30 у танцоров.

Первый канал: прямой эфир онлайн — бесплатно

Смотреть онлайн Гран-при по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Фото: Первый канал.
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    Источник: HR Новости







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