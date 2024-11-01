HR Новости

«Противостояние» (2024): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 09:28 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Противостояние 2024

Полковник Костенко и его помощник отправляются в командировку в Магадан для расследования необычного убийства. Почерк похож на случай, имевший место в конце Великой Отечественной войны.

Премьера сериала «Противостояние» состоялась 26 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Иви и «Кинопоиск». С 18 ноября сериал можно смотреть бесплатно на Первом канале.

Интересный факт: сериал снят по одноименной повести Юлиана Семенова, которая вышла в 1979 году.

Жанр — детектив.

Режиссер — Тимур Алпатов.

Страна — Россия.

Актеры — Владимир Вдовиченков, Алексей Гуськов, Сергей Газаров, Карина Андоленко, Ангелина Поплавская, Денис Нурулин, Игорь Хрипунов, Дмитрий Куличков.

Смотреть онлайн 5 серию сериала «Противостояние» на Первом канале 25 ноября 2024, в 22:00 (МСК).

Первый канал: прямой эфир онлайн - бесплатно

Смотреть онлайн сериал Противостояние

Фото: Иви.
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    Источник: HR Новости







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