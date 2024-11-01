«Противостояние» (2024): смотреть сериал онлайн

Полковник Костенко и его помощник отправляются в командировку в Магадан для расследования необычного убийства. Почерк похож на случай, имевший место в конце Великой Отечественной войны.
Премьера сериала «Противостояние» состоялась 26 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Иви и «Кинопоиск». С 18 ноября сериал можно смотреть бесплатно на Первом канале.
Интересный факт: сериал снят по одноименной повести Юлиана Семенова, которая вышла в 1979 году.
Жанр — детектив.
Режиссер — Тимур Алпатов.
Страна — Россия.
Актеры — Владимир Вдовиченков, Алексей Гуськов, Сергей Газаров, Карина Андоленко, Ангелина Поплавская, Денис Нурулин, Игорь Хрипунов, Дмитрий Куличков.
Смотреть онлайн 5 серию сериала «Противостояние» на Первом канале 25 ноября 2024, в 22:00 (МСК).
Первый канал: прямой эфир онлайн - бесплатно
Фото: Иви.