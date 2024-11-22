«Орешник» поразил «Южмаш» в Днепропетровске: показать на карте

Сегодня, 10:16 Автор: Андрей Моисеев

Завод «Южмаш», который поразила ракета «Орешник».

Вид со спутника на завод «Южмаш».

Если смотреть на карту Украины, Днепропетровск (с 2016 года — Днепр) расположен к юго-востоку от Киева и является четвертым по численности населения городом страны.

В четверг, 21 ноября, ВС РФ ударили по Днепропетровску экспериментальной баллистической ракетой средней дальности «Орешник», заявил Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Видео удара опубликовало информационное агентство РИА Новости.

Фото: Google Карты.