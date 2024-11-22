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«Орешник» поразил «Южмаш» в Днепропетровске: показать на карте

Сегодня, 10:16 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Днепропетровск на карте Украины

Завод «Южмаш», который поразила ракета «Орешник».

Завод Южмаш на карте Днепропетровска

Вид со спутника на завод «Южмаш».

Завод Южмаш вид со спутника

Если смотреть на карту Украины, Днепропетровск (с 2016 года — Днепр) расположен к юго-востоку от Киева и является четвертым по численности населения городом страны.

В четверг, 21 ноября, ВС РФ ударили по Днепропетровску экспериментальной баллистической ракетой средней дальности «Орешник», заявил Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Видео удара опубликовало информационное агентство РИА Новости.

Фото: Google Карты.
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