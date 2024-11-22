«Орешник» поразил «Южмаш» в Днепропетровске: показать на карте

Завод «Южмаш», который поразила ракета «Орешник».
Вид со спутника на завод «Южмаш».
Если смотреть на карту Украины, Днепропетровск (с 2016 года — Днепр) расположен к юго-востоку от Киева и является четвертым по численности населения городом страны.
В четверг, 21 ноября, ВС РФ ударили по Днепропетровску экспериментальной баллистической ракетой средней дальности «Орешник», заявил Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Видео удара опубликовало информационное агентство РИА Новости.
Фото: Google Карты.