«Великолепная пятерка» 7 сезон: смотреть сериал онлайн Сегодня, 13:03 Автор: Андрей Моисеев









Сотрудники убойного отдела Петровского РОВД Санкт-Петербурга под руководством подполковника Голованова расследуют преступления и не забывают про любовь и дружбу. Премьера сериала «Великолепная пятерка» состоялась 27 мая 2019 года на Пятом канале. Съемки 7 сезона начались в августе 2024 года, первая серия вышла на экраны 12 ноября. Жанр — детектив. Режиссер — Сергей Полуянов. Страна — Россия. Актеры — Павел Григорьев (Андрей Голованов), Андрей Горбачев (Павел Шапошников), Алексей Красноцветов (Дмитрий Красавченко), Нодари Джанелидзе (Тимур Бубнов), Константин Гришанов (Антон Ветров), Егор Кутенков (Владимир Кузьмин). Все серии 1-5 сезонов можно бесплатно смотреть на странице телеканала на Rutube. Смотреть онлайн новую серию 7 сезона сериала «Великолепная пятерка» на Пятом канале 25 ноября 2024, в 21:25 (МСК). Пятый канал: прямой эфир онлайн - бесплатно Фото: Пятый канал.

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Источник: HR Новости











