«Трасса» (2024): смотреть сериал онлайн

Героиня Карины Разумовской отпраляется в курортный город на поиски приемной дочери, которая отправилась искать настоящих родителей. В это же время в этом городе подросток расстреливает свою спящую семью. Связь между эти событиями предстоит выяснить следователю в исполнении Анны Михалковой.
Интересные факты: декорациями для событий сериала послужили улицы Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Минеарльных Вод. Олег Маловичко, написавший сценарий «Трассы», работал над «Мажором» и криминальной сагой «Лихие».
Премьера сериала «Трасса» состоялась 5 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре Okko. В первый день показали две серии, новые выходили каждую неделю по четвергам.
Дата выхода серий:
1-2 серии — 5 сентября
3 серия — 12 сентября
4 серия — 19 сентября
5 серия — 26 сентября
6 серия — 3 октября
7 серия — 10 октября
8 серия — 17 октября
9 серия — 24 октября
10 серия — 31 октября
Жанр — драма, триллер.
Режиссер — Душан Глигоров.
Страна — Россия.
Актеры — Карина Разумовская, Александр Ильин мл., Анна Михалкова, Елизавета Ищенко, Семен Серзин, Алексей Фатеев, Геннадий Смирнов.
Фото: Okko.