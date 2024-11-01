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Биатлон. Кубок России 2024/2025. Смотреть онлайн, расписание гонок

Сегодня, 08:28 Автор: Андрей Моисеев




Биатлон Кубок Содружества в Ханты-Мансийске

Первый в сезоне 2024/2025 этап Кубка России по биатлону состоится с 29 ноября по 1 декабря в Ханты-Мансийске.

В пятницу лучшие биатлонисты разыграют медали в спринте, в субботу пройдет одиночная смешанная эстафета, а в воскресенье определятся лучшие в смешанной эстафете.

Всего в рамках Кубка России запланировано проведение пяти этапов, а финал состоится в Златоусте в марте будущего года.

Смотреть онлайн спринт на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске. Прямой эфир пройдет на телеканале «Матч ТВ», трансляция начнется 29 ноября 2024, в 08:30 (мск) у мужчин и 11:30 у женщин.

Матч ТВ: прямой эфир онлайн — бесплатно

Смотреть онлайн биатлон Кубок России в Ханты-Мансийске

Фото: Матч ТВ.
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    Источник: HR Новости







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